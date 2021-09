A defesa de Ricardo Salgado quer usar a demência do ex-banqueiro para evitar a prisão. Os advogados insistem que o ex-patrão do BES sofre de Alzheimer e é necessária uma perícia médica que o comprove. A defesa alega que se, se for provado que sofre de uma doença mental, Salgado não pode cumprir nenhuma pena de prisão.