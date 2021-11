Dielmar fecha portas

Três meses e meio após o pedido de insolvência da Dielmar, os credores decidiram ontem, por unanimidade, fechar em definitivo as portas da confeção sediada em Alcains, Castelo Branco. Uma decisão da assembleia de credores que, no imediato, atira para o desemprego os 244 trabalhadores da empresa.





No entanto, há ainda uma réstia de esperança para os funcionários já que, na assembleia de credores realizada ontem no Tribunal do Fundão, o administrador de insolvência deu a conhecer uma nova proposta apresentada na véspera pelo grupo têxtil Valérius.