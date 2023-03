Dispara a venda de automóveis de luxo em Portugal

Porsche, Maserati, Bentley, Aston Martin, Ferrari e Lamborghini. Estas são as marcas de carros de luxo que mais venderam em Portugal em 2022, contando com mais de mil novas matrículas expedidas. Este número traduz-se num crescimento de 22% em relação ao ano de 2021, com as vendas a subirem dos 886 veículos para os 1080, avança o Jornal de Notícias (JN).A Porsche está no topo da lista, assinalando 852 vendas em 2022. Em 2023 já vendeu 146 automóveis.Nos dois primeiros meses deste ano já foram comprados 194 carros destas marcas de luxo. Segundo a Associação Automóvel de Portugal (ACP), citada pelo JN, em janeiro e fevereiro de 2023, comparativamente aos dois primeiros meses do ano de 2022, verificou-se uma descida de 6,3%. De 207 vendas em 2022, registou-se apenas 194 em 2023.No âmbito global do setor automóvel, o início deste novo ano ficou um pouco aquém dos número obtidos em 2022. Houve um decréscimo de 28,9% nas vendas, registando apenas 101 carros vendidos contra 142 do ano anterior. Porém, fevereiro de 2023 ficou marcado pelo aumento evidente de 43%. Foram vendidos mais 28 carros face a 2022, somando 93 vendas.Apesar de não constarem marcas de automóveis premium/desportivas na análise do JN, sabe-se que neste setor a Tesla subiu 73,5% nas vendas no que diz respeito ao ano de 2021 e a Jaguar 10,4%.Apesar do aumento da procura de carros de luxo, estes representam apenas 7% do mercado automóvel.