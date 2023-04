A economia portuguesa terá crescido 0,6% no primeiro trimestre deste ano, com um comportamento melhor do que o esperado das exportações, especialmente do turismo.



A estimativa é do ministro das Finanças, que a anunciou esta quinta-feira à Comissão de Orçamento e Finanças, na qual compareceu no âmbito do Programa de Estabilidade 2023-2027.