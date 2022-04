Um salário de mil euros em março de 2021 ‘desvalorizou-se’, no espaço de um ano, para cerca de 950 euros. A culpa é da inflação, que no mês passado atingiu 5,3%, a subida mais elevada desde 1994, segundo uma estimativa avançada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). De acordo com a mesma fonte, os aumentos dos preços da energia e dos alimentos deram o principal contributo para a subida do custo de vida e, por consequência, para a perda de poder de compra dos portugueses.