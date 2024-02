Energias renováveis impulsionam crescimento dos bens e serviços ambientais

O setor dos bens e serviços ambientais registou um crescimento acima do total da economia portuguesa em 2021, impulsionado pelas energias renováveis, revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O setor representou 4,4% da produção, 3,1% do Valor Acrescentado Bruto (VAB), 4,5% das exportações e 2,7% do emprego da economia portuguesa, indicou o INE.

Ao divulgar as contas do setor, o Instituto referiu que, "após um ano de contração marcado pelos efeitos adversos da pandemia COVID-19", em 2021 verificaram-se "fortes crescimentos" da produção (24,6%), do VAB (20,6%), das exportações (22,3%) e do emprego (11,4%), e acima da média da economia nacional (12,1%, 7,0%, 20,1% e 2,4%, respetivamente), devido ao crescimento das atividades associadas às energias renováveis.

Em 2020, Portugal ocupou a 15ª posição relativamente ao peso do VAB do setor dos bens e serviços ambientais no VAB nacional (2,8% e igual à média da UE), tendo descido três posições face ao ano anterior. O país manteve a quinta posição entre os estados membro com maior peso das exportações no total nacional (4,4%).