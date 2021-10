"Estamos a fazer tudo" para que orçamento seja aprovado, diz ministro do Ambiente

O ministro do Ambiente e da Ação Climática disse hoje que o Governo está "a fazer tudo" para que o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) seja aprovado e que o "país quer tudo menos uma crise política".

"Estamos a fazer tudo para que isso aconteça [a aprovação do OE], o país quer tudo menos uma crise política", afirmou João Pedro Matos Fernandes, que falava aos jornalistas à margem da iniciativa Portugal Mobi Summit, em Cascais.

"Este orçamento tem tudo para ser aprovado, no sentido em que este é o melhor dos orçamentos desde que este Governo é Governo, muito melhor do que o anterior", defendeu.

O governante acrescentou que o Governo "teve sempre" o apoio dos partidos à esquerda do Partido Socialista (PS), apenas não foi apoiado, no ano passado, pelo Bloco de Esquerda (BE).

"Só o Bloco saberá explicar porquê", acrescentou o ministro do Ambiente.

Para o governante, "não há nenhuma razão para que este orçamento não seja aprovado".

A votação na generalidade do Orçamento - que, se não tiver alterações, tem o voto contra do PCP, BE e PEV - está agendada para 27 de outubro.