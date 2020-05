"Estamos perante uma crise temporária": ministro das Finanças afirma que não é tempo de pensar na fatura

O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou esta quinta-feira que esta não é altura de "pensar na fatura" que os portugueses vão ter de pagar devido aos efeitos da pandemia, é sim tempo de combater esta crise.

"Estamos perante uma crise temporária", afirmou em entrevista à RTP. Centeno explicou que não estamos perante uma crise económica como as outras em que havia juros altos, uma vez que esta não é comparável com nenhuma das outras ao nível do cenário macroeconómico.

"Temos de começar abrir a nossa economia, a nossa sociedade", sublinhou. "Os resultados demonstram o sucesso da nossa ação coletiva", defendeu.

O também presidente do Eurogrupo admitiu também a possibilidade da taxa de desemprego ser ligeiramente abaixo dos dez pontos percentuais - "calculamos que o desemprego possa crescer 3 ou 4 pontos percentuais até ao final de 2020", confessou - e assumiu considerar as previsões da Comissão Europeia positivos para o País.



"Portugal estava numa trajetória de crescimento muito positiva", recordou, uma tendência que estava a melhorar até ao final de fevereiro, antes da pandemia obrigar ao confinamento e criar uma crise económica. Esta, acrescentou, seguirá a linha e pico da crise sanitária.

"Esta quebra em abril poderá ter retirado cerca de 6,5% do PIB anual", estimou. "Prevemos que daqui a dois anos, em 2022, podemos estar a recuperar os valores de 2019", defendeu o governante."Perdemos em três meses o que conseguimos em 4 anos", assumiu sobre a atual situação económica em Portugal.