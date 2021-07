Ex-gestor da Groundforce quer comprar empresa por cinco milhões de euros

O ex-gestor da Groundforce, Paulo Neto Leite, está disponível para comprar a empresa de handling por cinco milhões de euros num leilão do Montepio, prescindindo da renovação do contrato com a TAP que termina em janeiro de 2022, sabe o. Esta última condição pode ser fundamental para desbloquear o negócio, uma vez que Alfredo Casimiro, patrão da Groundforce – cuja greve neste fim-de-semana levou o caos ao aerporto de Lisboa –, tem exigido à companhia aérea o prolongamento do contrato de prestação de serviços de assistência em terra ao transporte aéreo por mais cinco anos para avançar com venda da empresa à Swissport, requisito já afastado pela TAP, sabe oO objetivo do gestor, afastado da empresa de handling pelo dono da Groundforce, é ir ao encontro das preocupações do Governo e da TAP e renegociar o contrato nos termos que possam servir ambas as partes.