Famílias pedem por dia 38 milhões de euros para habitação

Os novos empréstimos bancários para comprar casa atingiram os 1187 milhões de euros em janeiro deste ano, o equivalente a 38 milhões de euros por dia. Trata-se, ainda assim, do valor mais baixo desde fevereiro de 2021, segundo informação divulgada esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).Face a janeiro do ano passado, o dinheiro emprestado foi, contudo, superior em 22,6%, face ao montante concedido em crédito à habitação no mesmo mês de 2021 (cerca de 968 milhões de euros), período fortemente marcado pela pandemia da Covid-19.Apesar da quebra face aos últimos meses, importa lembrar que janeiro conta, por norma, menos operações de crédito, pelo que a descida acaba por ser normal. Num ambiente de juros muito baixos, o crédito à habitação tem sido uma aposta do setor financeiro para aumentar a rentabilidade.Em todo o ano passado, os bancos emprestaram 15 270 milhões de euros para a compra de habitação em Portugal, um valor que supera em 34% o crédito de 2020 para esse fim. Trata-se também de um novo máximo desde 2007, ano que precedeu a crise financeira internacional e em que os novos empréstimos ficaram perto dos 20 mil milhões de euros.Os bancos emprestaram em janeiro deste ano 369 milhões de euros em crédito para o consumo e outros 158 milhões para outros fins. O setor emprestou no primeiro mês do ano um total de 1714 milhões de euros às famílias portuguesas, juntando os 1187 milhões para compra de casa.As taxas de juro dos novos empréstimos para a compra de casa baixaram, em janeiro, para 0,81%, face aos 0,83% registados em dezembro. Já a taxa de juro média dos novos empréstimos ao consumo subiu de 7,39% para 7,75%.