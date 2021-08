Os estabelecimentos de alojamento turístico faturaram no primeiro semestre deste ano um montante pouco superior a 463 milhões de euros, valor que fica mais de 74% abaixo dos números pré-pandemia, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística.









No acumulado de janeiro a junho de 2021 o setor contou com um registo de 3,58 milhões de hóspedes, que foram responsáveis por 8,17 milhões de dormidas, valores que correspondem a quebras de 17% e 21%, respetivamente, face a igual período do ano passado.





Leia também Menor adesão a layoff põe salários a crescer Por regiões, no primeiro semestre, os Açores registaram 341,5 mil dormidas, mais 28% face a igual período de 2021. Já no Alentejo houve 665 mil dormidas, um aumento de 15%. A região Centro também está no caminho da recuperação. Nos primeiros seis meses do ano, os estabelecimentos turísticos contabilizaram 1,13 milhões de dormidas, uma queda de apenas 1% face a 2020.

Em sentido contrário, Lisboa, Madeira e Algarve mantêm-se como as regiões mais afetadas pela pandemia. As dormidas na Área Metropolitana de Lisboa totalizaram 1,68 milhões, menos 43% do que há um ano. Na Madeira, registaram-se 796,7 mil dormidas, uma queda de 41%, e no Algarve 1,16 milhões, uma queda de 27%.