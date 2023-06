A Autoridade Tributária e a Segurança Social estão a analisar um universo adicional de mais 66 mil famílias que podem ter direito ao subsídio de renda, para além das 185 mil já identificadas. No entanto, para estes novos beneficiários estão a deparar-se com várias dificuldades, nomeadamente o facto de as taxas de esforço (que devem ser superiores a 35%) não serem compatíveis com os rendimentos declarados nas Finanças.









