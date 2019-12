Fisco penhora mais de 58 mil salários

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 22.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Autoridade Tributária (AT) penhorou desde o dia 1 de janeiro até ao passado dia 1 de dezembro 58 752 salários e vencimentos por conta de dívidas fiscais, apurou o CM junto da AT. Trata- se de uma queda face a 2018. Com efeito, na totalidade do ano passado tinham sido penhorados 67 273 ordenados por conta de dívidas ao Fisco, um valor já inferior ao de 2017.Os contribuintes estão mais atentos ao cumprimento das obrigações ... < br />