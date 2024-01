As plataformas, como a Vinted, Facebook ou o OLX, estão desde o ano passado obrigadas a comunicar arrendamentos, prestação de serviços pessoais, aluguer de transporte e vendas ao Fisco. Mas, para já, as informações não se vão traduzir em cobrança de impostos este ano, garantiu ao CM fonte da Autoridade Tributária (AT).









