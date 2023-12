Galp aumenta preço da eletricidade a partir de janeiro

A Galp anunciou esta sexta-feira aos clientes que vai subir os preços da eletricidade em 2024, alegando não conseguir acomodar o aumento das tarifas de acesso às redes definidas pelo regulador.

"Apesar de termos reduzido o preço ao qual adquirimos a eletricidade, não conseguimos acomodar o aumento das tarifas de acesso às redes definidas pela ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos), pelo que o preço final irá aumentar", lê-se na comunicação enviada aos clientes.

A Lusa questionou a empresa sobre o valor do aumento, mas não obteve esclarecimentos.

As tarifas de acesso às redes vão aumentar 316% em 2024, o que, segundo a ERSE, se deve ao facto de as mesmas terem sido negativas em 2023, "por via de Custos de Interesse Económico Geral (CIEG) a devolver aos consumidores, que beneficiaram de modo significativo o Sistema Elétrico Nacional (SEN)".

Questionada pela Lusa, também a Endesa referiu que "a publicação das tarifas de eletricidade implica um aumento significativo das tarifas de acesso" e lembrou que, desde janeiro deste ano, reduziu a sua margem comercial em 38%, "a fim de amortecer o impacto deste aumento".