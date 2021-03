Garantidos salários de fevereiro e março na Groundforce

A Groundforce aprovou esta sexta-feira a proposta da TAP de compra dos seus equipamentos no valor de 6,97 milhões de euros, o que assegurará o pagamento dos salários de fevereiro e março aos 2400 trabalhadores. Os ativos serão agora alugados à empresa de handling que tem 60 dias para os recuperar.A TAP, acionista minoritário com 49,9%, revelou, em comunicado, que já “procedeu às transferências necessárias ao pagamento” dos ordenados de fevereiro e garante “que processará no dia próprio os de março”. Esta é uma solução provisória.