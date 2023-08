Se projetarmos a população portuguesa para os próximos 77 anos, a manutenção de um saldo migratório positivo (diferença entre migrantes que entram e saem do País) vai contribuir para um equilíbrio do mercado de trabalho e da despesa pública. Esta é uma das conclusões de um estudo do Banco de Portugal (BdP) inserido no Boletim Económico de junho de 2023, baseado em dados do Eurostat.









Ver comentários