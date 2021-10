Investimento para requalificação do Palácio de Mafra deve subir a 8 milhões de euros

O Governo prevê o investimento, até 2025, de oito milhões de euros em obras de requalificação no Palácio Nacional de Mafra com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), anunciou esta sexta-feira a secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural.

Ângela Ferreira disse à agência Lusa que o Palácio Nacional de Mafra está entre os 47 imóveis sob tutela do Ministério da Cultura, entre monumentos e museus, que vão ser intervencionados com fundos do PRR.

No Palácio de Mafra, "houve um levantamento feito em 2019 de trabalhos que são necessários fazer, como substituição de vãos, beneficiação de coberturas, pequenas obras de reabilitação, mas que, face à dimensão do palácio, ascendem a mais de oito milhões de euros", adiantou.