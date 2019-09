288 milhões para IPSS sem controlo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma auditoria da Inspeção-Geral das Finanças, agora tornada pública, revela que 1728 instituições particulares de solidariedade social (IPSS) receberam 288 milhões de euros em subvenções relativas aos acordos de cooperação. O valor foi pago pelo Instituto de Segurança Social apesar de estas IPSS não terem sequer apresentado contas do ano anterior ou o terem feito fora do prazo legal, contrariando as obrigaç... < br />