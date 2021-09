Os juízes que estão a julgar Ricardo Salgado no âmbito do processo Operação Marquês recusaram a perícia neurológica requerida pela defesa do antigo banqueiro. A decisão, sabe o CM, consta de um despacho proferido esta terça-feira pelo juiz Francisco Henriques.O ex-presidente do BES alega que os exames e relatórios médicos que já realizou apontam para um quadro clínico de demência, nomeadamente uma doença de Alzheimer.