Justiça investiga 16 casos de fraude com fundos europeus

Ana Carla Almeida, especialista no combate aos desvios de fundos europeus, está de saída do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). "Em reunião de 11 de maio de 2022, o Conselho Superior do Ministério Público deliberou deferir o pedido de cessação da comissão de serviço apresentado pela procuradora-geral-adjunta Ana Carla Almeida. A magistrada foi colocada, no âmbito do movimento geral de magistrados, na Procuradoria-Geral Regional de Évora, onde exercerá funções a partir de 1 de setembro de 2022", referiu a Procuradoria-Geral da República em resposta aoAna Carla Almeida sai do DCIAP - o departamento do Ministério Público especializado no combate à criminalidade mais complexa - mas deixa duras críticas à falta de fiscalização da execução do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR). Reconhecida como uma das maiores especialistas do Ministério Público no combate aos desvios de fundos europeus, no DCIAP teve em mãos a investigação do caso das golas antifumo, que investigou uma megafraude relacionada com a obtenção de fundos europeus na Associação Industrial do Minho (AIMINHO).Também liderou em maio a megaoperação de buscas a mais de 54 locais no âmbito da ‘Operação Showroom’, que investiga suspeitas de crimes de fraude na obtenção de subsídio e fraude fiscal qualificada em incentivos superiores a três milhões de euros financiados por fundos europeus.Magistrada tenta anular concursoAna Carla Almeida foi preterida pelo Governo de António Costa na seleção para a Procuradoria Europeia, tendo tentado anular o concurso nos tribunais europeus. Ana Carla Almeida entende que foi injustamente preterida no concurso para procurador europeu, após um comité europeu de peritos a ter considerado como melhor candidata para o cargo. Foi José Guerra quem foi escolhido para procurador europeu.Costa Silva tutela Banco de FomentoQuestionada pelo, a PGR não esclareceu se recebeu alguma denúncia relativa ao programa de apoio à capitalização de empresas, gerido pelo Banco Português de Fomento. O ministro da Economia, Costa Silva, tutela a instituição.