Catorze empresários e emigrantes portugueses foram burlados em cerca de três milhões e meio de euros em conta do Novo Banco no Luxemburgo, cujo titular pertencia a uma corretora financeira que era uma fraude. Alguns dos lesados perderam as poupanças de uma vida.A conta da AG Markets foi aberta ainda no tempo do antigo BES, tendo depois transitado para o Novo Banco, apesar de nunca ter tido licença para exercer qualquer tipo de atividade de intermediação financeira.