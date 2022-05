Milhares de manifestantes rumaram esta sexta-feira à Assembleia da República , depois de se terem concentrado no Marquês de Pombal, no centro de Lisboa, para exigir melhores salários. As palavras de ordem eram bem claras: “O aumento salarial é fundamental!”, “emprego sim, precariedade não!”, “a luta continua nos serviços e na rua!









