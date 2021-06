Ministro da Economia diz que acordo com Zmar permite "regularizar" o processo

O ministro da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, disse esta terça-feira que o acordo para a cedência temporária de alojamentos no Zmar, em Odemira (Beja), permite regularizar um processo que se arrastava desde finais de abril.

Segundo Pedro Siza Vieira, o Governo identificou o empreendimento Zmar Eco Experience "como um empreendimento que reunia as condições para aumentar a capacidade de resposta" ao aumento de casos de covid-19 entre trabalhadores agrícolas, no concelho de Odemira.

"Encetamos, desde o primeiro momento, um contacto com o administrador de insolvência no sentido de acordar as condições para a utilização daquela infraestrutura", mas "não foi possível logo no primeiro momento chegar a um acordo sobre essas condições", reconheceu o ministro.