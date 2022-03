É a primeira baixa dos combustíveis desde o início do ano e deve aliviar o custo do litro do gasóleo em cerca de 17 cêntimos e o da gasolina em 13. Esta segunda-feira, os preços nos postos de abastecimento estarão mais em conta para os automobilistas, após a queda do valor do barril de petróleo no arranque da semana passada, mas a volatilidade dos mercados, muito por culpa da guerra na Ucrânia, poderá ser ‘sol de pouca dura’.