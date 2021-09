As novas tabelas de preços do regime convencionado da ADSE entraram esta quarta-feira em vigor.O preço das consultas a cargo do beneficiário aumenta de 3,99 para 5 euros, enquanto o valor comparticipado pela ADSE sobe de 14,47 para 20 euros.Nas teleconsultas a comparticipação é de 14,47 euros, pagando o beneficiário 3,99 euros.As tabelas incluem novos atos médicos, suprimem outros e fixam tectos máximos em cirurgias, medicamentos e próteses.