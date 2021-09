O Novo Banco prorrogou por dois anos a maturidade da dívida da empresa Promovalor, de Luís Filipe Vieira, depois de ter obtido luz verde do Fundo de Resolução.O prazo para pagamento dos 160 milhões de euros emprestados por Ricardo Salgado terminava durante esta terça-feira e, com esta decisão, o Novo Banco adia o problema do crédito malparado ao ex-presidente do Benfica.