As últimas contas do Orçamento do Estado para 2023 só serão fechadas esta sexta-feira, depois da reunião com os sindicatos da Função Pública. Só depois de fixados os aumentos salariais num acordo de rendimentos, será possível quantificar a atualização dos escalões de IRS, fixar o mínimo de existência e determinar as deduções à coleta, apurou o CM.









