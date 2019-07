Os rostos mais mediáticos da nova riqueza nacional

Os 10 mais ricos de Portugal

Jorge Mendes, conhecido como o ‘superagente’ entrou para a lista dos 50 mais ricos o ano passado, com uma fortuna avaliada em 157 milhões de euros, muito influenciada pela transferência milionária de Ronaldo do Real Madrid para a Juventus de Itália.Este ano, Mendes, através da empresa, a Gestifute, aumentou a sua fortuna para os 263 milhões, segundo a ‘Forbes Portugal’, sem contar ainda com os ganhos da transferência de João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid.Cristiano Ronaldo tem uma fortuna líquida de 439 milhões de euros, o que lhe dá entrada direta no top 20 dos mais ricos de Portugal.Ronaldo tem diversificado os seus investimentos entre a restauração, é um dos acionistas de referência do Grupo Mabel Capital, que tem a marca Tatel, a hotelaria em parceria com o Grupo Pestana com os hotéis CR7 e, a mais recente aposta do futebolista, as clínicas de implantes capilares Insparya, que conta com vários centros em Portugal e Espanha.Por último, Mário Ferreira, que a ‘Forbes’ classifica como "o tubarão do Douro" foi o pioneiro no desenvolvimento do turismo de cruzeiros no Douro, através da sua frota de barcos com a marca Douro Azul.Em maio, Mário Ferreira anunciou a venda de 40% da sua holding Mystic Invest SGPS ao fundo americano Certares por 250 milhões de euros, o que fez com que entrasse também diretamente para o top 20 dos portugueses mais ricos, com uma fortuna avaliada em 354 milhões de euros.Menos mediáticos, mas igualmente ricos, são Paulo Rosado, o líder da Outsystems, que tem uma fortuna de 300 milhões, e Manuela Medeiros, fundadora da Parfois, com 290 milhões.São as entradas mais fulgurantes no grupo dos 10 mais ricos de Portugal. Dionísio Pestana, o madeirense que construiu um império hoteleiro, vê agora recompensado o dinamismo de um setor da economia, para o qual tanto contribuiu. A sua fortuna avaliada em 681 milhões leva-o diretamente para o 5º lugar da lista.Luís Amaral, que investiu no setor grossista na Polónia e que é o principal financiador do ‘Observador’, entra para o 8º lugar com 527 milhões de euros.Luís Portela e a família entram para o 10º lugar com 502 milhões graças à farmacêutica Bial, pioneira no tratamento da doença de Parkinson.