P ortugal está em contraciclo com a tendência negativa que está a afetar a venda de automóveis na Europa. Segundo dados divulgados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), a aquisição de novos carros na União Europeia (UE) caiu 6,7% em fevereiro passado face ao período homólogo, ao terem sido vendidas 719 465 unidades, contrastando com as 771 349 registadas em fevereiro do ano passado. A justificação deste decréscimo prende-se com a escassez de chips que os fabricantes automóveis continuam a sentir, e que vigora desde a interrupção das cadeias de produção provocada pela pandemia da Covid-19.









A ACEA sublinha ainda que estes são os resultados mais fracos no mês de fevereiro desde que os registos começaram.

Quanto aos quatro principais mercados europeus, a ACEA registou resultados mistos. Itália e França (que também são grandes construtores) registaram descidas, com a primeira a registar vendas de 110 869 automóveis em fevereiro, uma redução de 22,6% face aos 143 161 vendidos em fevereiro de 2021, e o mercado gaulês a cair 13%.









Leia também Disparam as vendas de carrinhas híbridas Em sentido contrário, para além de Portugal, com um registo de vendas de 11 571 unidades, mais 3260 do que no ano passado, estiveram os mercados espanhol e alemão, que registaram um crescimento de 6,6% e 3,2%, respetivamente.

O constante aumento dos preços dos combustíveis e da energia elétrica vai naturalmente reduzir a apetência dos consumidores para a compra de carros novos durante o corrente ano. Um problema acrescido para as marcas.



Volkswagen foi a que mais vendeu



Os dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) mostram que os automóveis de marca Volkswagen foram os mais vendidos em fevereiro deste ano na União Europeia, registando 73 073 unidades vendidas. Apesar disso, sofreram uma queda de 15,9% face aos 86 914 de fevereiro do ano passado.





Em Portugal, segundo os últimos números da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), nos primeiros meses do ano, a marca que lidera as vendas é a francesa Peugeot, com 3183 carros vendidos, seguida da Mercerdes-Benz, com 1660, e da BMW com 1659.