E ao quarto mês do ano, o défice orçamental voltou. As administrações públicas registaram um défice de 1.259 milhões de euros entre janeiro e abril deste ano.Ainda assim, o resultado continua melhor do que o verificado no mesmo período de 2018. Os dados foram avançados esta segunda-feira, 27 de maio, pelo Ministério das Finanças, em antecipação ao boletim da Direção-geral do Orçamento que deverá ser publicado esta tarde.(Notícia em atualização)