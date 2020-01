Portugueses gastam 35,5 milhões por dia a comer fora de casa

Os portugueses gastaram, em média, 35,5 milhões de euros por dia a comer fora de casa, segundo dados revelados este mês pelo Eurostat e que são relativos a 2018.O gabinete de estatísticas da UE contabiliza que, nesse ano, as famílias gastaram 12 956 milhões de euros para fazer refeições em restaurantes, cafés, cantinas e similares. O gasto coloca Portugal na nona posição a nível europeu.Contudo, se for tido em conta o valor percentual dos gastos com refeições fora de casa no total das despesas mensais das famílias, Portugal sobe para o sexto lugar: os agregados consomem 9,2% do orçamento mensal para este fim. Portugal surge, assim, acima da média da União Europeia (7%) no peso que os serviços de restauração representam nas despesas de consumo.Ao longo de 2018, os europeus gastaram cerca de 600 mil milhões de euros neste tipo de serviços, o equivalente a 1644 milhões de euros por dia. Em termos percentuais, é na Irlanda que os gastos a comer fora mais pesam nas despesas das famílias (14,4%).Se a análise for feita em valor absoluto, o Reino Unido lidera: em 2018, os britânicos gastaram 116 mil milhões. É no leste da Europa que os gastos das famílias com refeições fora de casa menos pesam no total, com destaque para a Roménia (1,9%), Polónia (3%) e Lituânia (3,4%).As famílias portuguesas destinaram 9,2% das despesas para fazer refeições fora de casa. Numa década, segundo o Eurostat, este indicador subiu um ponto percentual no País, passando de 8,2% em 2008 para 9,2% em 2018. Este balanço reflete também a descida do IVA na restauração, de 23% para 13%, que teve lugar a 1 de julho de 2016. A medida foi uma das bandeiras de António Costa no último governo, invertendo a subida que teve lugar durante os anos de resgate financeiro da ‘troika’ em Portugal.