Os trabalhadores que possam optar pelo IRS Jovem vão ter a possibilidade de usufruir dos cinco anos de descontos previstos neste regime, mesmo que terminem a licenciatura muito perto da idade máxima do mecanismo.

Destinatários do IRS Jovem



Esta medida, inscrita na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, isenta totalmente os jovens de IRS no primeiro ano de trabalho até cerca dos 20 mil euros brutos.









