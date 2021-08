A gasolina subiu em julho pelo oitavo mês consecutivo atingindo 1,713 euros, mais quatro cêntimos face ao mês anterior. O gasóleo fechou julho a custar mais três cêntimos ao subir, em média, para 1,508 euros, de acordo com o Boletim do Mercado de Combustíveis.O agravamento do preço dos combustíveis desde o ano passado, depois de um período de queda devido à redução do consumo durante a pandemia, torna-se bem visível quando se compara com os valores de venda ao público praticado nos postos em julho de 2020.