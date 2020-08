Preço das casas sobe para valores máximos

O valor médio das habitações avaliadas pelos bancos, no âmbito de pedidos de crédito para compra de casa, aumentou, a nível nacional, 12 euros, comparando com o mês anterior, fixando-se nos 1127 euros por metro quadrado, o valor mais elevado desde que o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) publica estes dados.













Comparando com julho de 2019, o preço por metro quadrado do conjunto das casas avaliadas pelos bancos para conceder crédito registou um aumento de 8%.

Ainda de acordo com a informação divulgada esta quinta-feira pelo INE, o maior aumento de junho para julho no preço por metro quadrado ocorreu também na região Norte (1,4%), passando para o valor de 996 euros, e a maior redução foi observada no Alentejo (3,5%), passando para os 829 euros.





O Algarve e a Grande Lisboa continuam, contudo, a ser as regiões líderes da habitação mais cara. Na região Sul do País, o valor atinge a média de 1532 euros por metro quadrado, enquanto na capital chega aos 1173 euros.





Refira-se que o número de avaliações bancárias ascendeu em julho a cerca de 20 mil – 81,2% de apartamentos –, menos 15,9% do que no mesmo período do ano anterior.



Aumento de 7,7% em junho nas moradias



O valor médio da avaliação bancária das moradias a nível nacional durante o mês de julho foi de 964 euros por metro quadrado, uma subida que representa um acréscimo de 7,7% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os valores mais elevados observaram-se no Algarve (1539 euros por metro quadrado) e na Área Metropolitana de Lisboa





(1513 euros), tendo o Centro registado o valor mais baixo (818 euros). Face ao mês anterior, a Área Metropolitana de Lisboa apresentou o único aumento (2,0%) .