Os preços dos combustíveis voltam a descer segunda-feira, em linha com a redução do valor do petróleo nos mercados internacionais. O litro do gasóleo deverá custar no início da próxima semana menos oito cêntimos, enquanto a gasolina poderá descer 7,5 cêntimos, de acordo com os cálculos avançados esta sexta-feira por fontes do setor.









