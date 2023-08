Os preços dos combustíveis e do gás natural vão subir. A gasolina e o gasóleo aumentam já na segunda-feira, pela sexta semana consecutiva. O gasóleo deve aumentar dois cêntimos por litro e a gasolina 1,5 cêntimos. Mas as subidas não se ficam por aqui.



A Galp anunciou ontem que vai aumentar os preços do gás natural, em média, em 4%, a partir de 1 de outubro, mas manterá inalterado o preço da eletricidade até ao final do ano, segundo indicou fonte oficial.









