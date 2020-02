Preço vale mais do que ambiente em Lisboa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 20.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O preço vai ser o fator mais importante na classificação das propostas do concurso internacional para aquisição de serviço público de transporte rodoviário de passageiros para a Área Metropolitana de Lisboa (AML).Ao contrário do Porto, que colocou a qualidade ambiental da frota lado a lado com o preço, e penaliza o gasóleo, Lisboa atribui um peso de 15% ao parque de veículos em funçã...