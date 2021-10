Proposta tarifária da luz é "balão de oxigénio" a partir de janeiro, diz presidente indigitado da ERSE

O recentemente indigitado presidente da ERSE afirmou esta terça-feira que a proposta tarifária da eletricidade para 2022 é um "balão de oxigénio" para resolver problema do aumento de preços, realçando que as medidas extraordinárias resolvem o problema no curto prazo.

"Temos um problema conjuntural ao nível dos preços no mercado grossista de eletricidade e gás natural. A proposta tarifária de eletricidade é o balão de oxigénio para resolver problema a partir de janeiro, mas há que chegar lá", considerou Pedro Verdelho em audição parlamentar.

O ainda vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) foi escolhido para liderar o regulador do setor energético, sucedendo a Maria Cristina Portugal, que morreu em 08 de setembro.