Quebrar fidelização com empresas de telecomunicação pode custar mil euros

Os encargos suportados por um cliente de telecomunicações em caso de denúncia antecipada de um contrato durante o período de fidelização superam, no caso da NOS, os mil euros (televisão, internet, telefone fixo e móvel ), caindo para pouco mais de 600 euros, no fornecimento de três serviços de comunicações. Nos restantes operadores, o valor vai dos 700 da Vodafone aos 900 euros da MEO.

Os valores constam de um relatório divulgado ontem pela Autoridade da Concorrência (AdC), que pede mudanças à lei.

Mais de 72% dos serviços fixos contratados incluem atualmente prazo de fidelização que, em 99% dos casos, têm uma duração entre 18 e 24 meses (o máximo). "A fraca mobilidade promovida pelos períodos de fidelização é agravada pela tendência dos operadores em ‘refidelizar’", diz a AdC, afirmando que a prática lesa "a dinâmica concorrencial do setor". A própria Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) já tinha identificado o problema e entregue uma proposta legislativa ao Executivo. A alteração das regras à fidelização nas telecomunicações, realizada em 2016, acabou por se traduzir num aumento substancial dos custos suportados pelo cliente.

O relatório da AdC refere-se ainda aos preços dos vários serviços: os preços das comunicações em Portugal são 20% mais elevados do que a média da UE e os da internet são 31% mais caros.

Cancelamento origina mais reclamações

A faturação e o cancelamento de serviços - que está fortemente ligado à fidelização - foram dois dos três principais motivos das reclamações sobre serviços de comunicações feitas à Anacom no ano passado, tendo representado 24% das reclamações do setor (cerca de 81 mil).



Também em 2018, a Deco recebeu 7488 queixas relativas a períodos de fidelização, representando 21,4% das reclamações recebidas do setor (34 956).

Recomendações



Alterar a lei para que as únicas exceções à proibição de ‘refidelização’ sejam: a subsidiação de novos equipamentos e a instalação de novos serviços;Eliminar a exceção à obrigatoriedade de facultar informação aos consumidores nos contratos celebrados à distância;Prever na lei casos em que a alteração de morada seja uma alteração anormal das circuns-tâncias na base do contrato;Transpor o Código Europeu com brevidade, em particular de medidas para aumentar a mobilidade e facilidade de acesso à informação;Estabelecer na lei que todos os mecanismos para a contratação de serviços devem igualmente permitir o seu cancelamento em iguais condições de simplicidade e ónus para o consumidor;Avaliar a duração do contrato necessária à amortização dos investimentos realizados pelo operador;Definir regras que aumentem a transparência na publicitação e divulgação dos encargos;Analisar a possibilidade de implementar a transferência automática de serviços (liderada pelo novo fornecedor);