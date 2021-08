Rendas das casas mais caras no próximo ano

As rendas das casas vão ficar mais caras no próximo ano, à boleia da inflação acumulada nos últimos 12 meses. O aumento não será substancial, mas ao contrário deste ano, em que não houve mudanças, os senhorios poderão subir o valor do arrendamento, pois a tendência de aumento dos preços dos bens e serviços promete manter-se em agosto, depois de no mês passado terem crescido 1,5%, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).A pandemia causada pela Covid-19 e o fechamento da economia por razões sanitárias fez com que os preços dos bens e serviços sofressem em 2020 uma queda. Por isso, a inflação média em agosto do ano passado, sem contar com a habitação [indicador que conta para atualizar as rendas], atingiu números negativos. Foi esse o motivo que travou a subida do valor do arrendamento, que tinha subido nos últimos cinco anos.