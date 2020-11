A recuperação da economia voltou a abrandar em setembro e outubro, contrariando a tendência de subida registada desde maio. O cenário foi traçado esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). “A informação disponível revela um ritmo de recuperação da atividade económica mais lento em setembro e outubro”, descreve o gabinete de estatística.









A análise confirma assim os receios sobre a evolução da economia no quarto trimestre, com mais portugueses em casa face ao escalar da pandemia. O INE dá exemplos concretos do abrandamento: há menos compras nos terminais multibanco e menos vendas de automóveis.

Um dos setores onde se nota mais o impacto continua a ser o do turismo, “verificando-se decréscimos superiores a 50% no número de hóspedes e dormidas” em setembro, que ainda é considerado um mês de procura mais acentuada.





Já “em relação ao comércio externo de bens, a informação disponível para setembro de 2020 mostra que as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de -0,4% e -9,9%”, adiantou o INE.





Os dados disponíveis mostram ainda que a confiança dos consumidores aumentou em outubro. Já do lado das empresas, o indicador “prolongou o perfil de recuperação observado desde maio, mas situando-se ainda abaixo dos níveis pré-pandemia”.



Défice já soma 709 milhões de euros

O défice das balanças corrente e de capital foi de 709 milhões de euros até setembro. Há um ano, registava-se um excedente de 1289 milhões de euros, mostrou esta quarta-feira o Banco de Portugal.



Turismo pesa em força na balança

Segundo os dados do regulador bancário, o défice das contas externas é explicado sobretudo pelo decréscimo acentuado do saldo da rubrica viagens e turismo, de 6523 milhões de euros.



Primeiro ‘buraco’ externo desde 2011

Com o desempenho traçado esta qurta-feira pelo Banco de Portugal, justificado à boleia da pandemia, a economia portuguesa está mais próxima de registar um défice externo pela primeira vez desde 2011.