Salário médio no setor da construção civil sobe para 1029,3 euros

O setor da construção atingiu, em abril, um salário médio de 1029,3 euros. O valor representa uma subida de 5,6% em termos homólogos. Os dados são do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho.Segundo a análise, observaram-se crescimentos dos salários "em todos os grupos salariais" face ao mesmo mês de 2020. Importa realçar a forte disparidade entre profissões no setor, que supera os 1145 euros: se um engenheiro civil encaixa 1989 euros mensais, um trabalhador não qualificado fica-se pelos 843,5 euros por mês."As taxas de salário mensal foram, em média, mais elevadas nas empresas de grande dimensão e na Área Metropolitana de Lisboa", detalha o estudo. Ainda assim, cerca de sete em cada 10 trabalhadores estão integrados em micro e pequenas empresas.