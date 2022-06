A inflação vai comer 1% dos salários reais dos trabalhadores do setor privado. A estimativa é do Banco de Portugal que, no boletim económico de junho, reviu em alta a subida dos preços para 5,9%. Uma percentagem que constava já no cenário mais severo divulgado em março. Para Mário Centeno, a subida da inflação vai continuar nos próximos tempos, embora o governador do Banco de Portugal considere que "aumentos de salários nominais de 2%, a que se podem acrescentar ganhos de produtividade" são possíveis sem gerar tensões inflacionistas.









Ver comentários