Desempregados inscritos nos centros de emprego e beneficiários de outras prestações sociais, um universo estimado em cerca de 1,6 milhões de pessoas, vão receber amanhã, da Segurança Social, o apoio de 125 euros para amenizar o impacto do aumento dos preços de bens e serviços, de acordo com fonte oficial do Governo.









