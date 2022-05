O número de municípios a cobrar a taxa de ocupação de subsolo (TOS) voltou a aumentar em 2022 para 60, mais que triplicando face a 2011. As famílias do Cartaxo são as mais penalizadas pela cobrança desta taxa, que agrava a fatura de gás de um casal em mais de cinco euros e de um casal com dois filhos em mais de nove euros.









