Suspeitas de branqueamento de capitais bloqueiam dois mil milhões de euros

Quinhentas e dezoito operações foram suspensas em Portugal, entre janeiro e outubro, devido a suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. No total, foram travadas operações bancárias no valor de 2,1 mil milhões de euros, revelou esta quinta-feira a procuradora-geral da República (PGR), Lucília Gago.O valor ‘congelado’ refere-se a operações avaliadas em várias moedas: 751 milhões de euros, a que se somam 1665 milhões de dólares americanos (1447 milhões de euros) ... < br />