A TAP registou, no primeiro semestre, um prejuízo de 202,1 milhões de euros, ou seja, mais de um milhão de euros diariamente, de acordo com os resultados divulgados esta terça-feira em Lisboa. Um resultado considerado “melhor do que o previsto no plano de reestruturação”, segundo Christine Ourmières-Widener, que lidera a companhia aérea.









