O Tribunal de Contas (TdC) critica, uma vez mais, a implementação da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), apontando atrasos ao processo, a que tem faltado liderança e até técnicos. Trata-se de concluir uma reforma que passa, nomeadamente, por ter uma nova Conta Geral do Estado, com mais informação, com o objetivo de garantir “mais qualidade às contas públicas”.