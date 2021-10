Tripulantes exigem pagamento de horas extra na TAP ou avançam para luta

Os associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) decidiram, em assembleia geral, exigir à TAP o pagamento de horas extra, ou avançam para "todas as formas de luta legalmente admissíveis".

Numa nota enviada aos associados, a que a Lusa teve acesso, o SNPVAC deu conta das conclusões alcançadas na assembleia geral extraordinária de quinta-feira, convocada para debater o não pagamento de horas extra pela TAP, que, diz o sindicato, está em violação do acordo de emergência com a companhia.

Assim, os associados decidiram "exigir à empresa que aos 'plafonds' mensais e anuais da cláusula 8.ª do RRRGS do AE seja deduzida, em sede de planeamento, a percentagem de redução do período normal de trabalho prevista no Acordo de Emergência", refere o comunicado.